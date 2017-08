Kohalikku toitu tasub osta: Eesti toit on kohe Soome järel kõige pestitsiididevabam Euroopas

Euroopa toiduohutusameti (EFSA) aruande järgi on kõige puhtam ehk pestitsiididevabam toit Euroopas Soomes. Teisel kohal tuleb kohe Eesti toit.

EFSA aruandest selgub, et Euroopa Liidus tarbitav toit on suures osas pestitsiidijääkidest vaba või on pestitsiide seadusega lubatud piires, vahendab eu-uutiset.fi.

2015. aastal kogutud proovidest selgus, et enam kui 97% toidust vastasid pestitsiidijäägid seaduses kehtestatuid normidele. Sama näitaja oli ka 2014. aasta aruandes.

Kokku koguti üle 82 000 proovi 30 riigist. Soomes leiti 10,8 protsendil võetud proovidest pestitsiidijääke, kuid jääke oli vaid kaheksandik määrast, mida EFSA peab turvaliseks. Põhilised pestitsiidijäägid olid maasikates. Eestis leiti pestitsiidijääke 18 protsendil kogutud proovidest.

Suurim pestitsiidijääkide kogus leiti Hispaania ja Belgia toodetes. Kõige rohkem ületasid pestitsiidijääkide määra aga Küprose ja Kreeka toiduained.

2015. aastal võttis veterinaar- ja toiduamet Eestis 327 toiduproovi 42 erinevalt toiduliigilt. 68,1 protsendil proovidest ei leitud pestitsiidide jääke, 30,1 protsendil võetud proovidest jäi pestitsiidide tase alla seaduses kehtestatud normidele ja 1,8 protsendil juhtudes oli pestitsiidijääkide kogus ületanud maksimaalselt lubatud taseme. Pestitsiide leiti enam brokkolis, aprikoosides, magusas pipras, virsikutes, viinamarjades, ubades, spinatis, maasikates, riisis ja tees ehk enamus importtoiduainetest.

