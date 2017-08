Kohalikud asusid puhkajaid marru ajanud kuke kaitsele

Kümned tuhanded inimesed Prantsusmaal on asunud kaitsma Maurice-nimelist kukke, kelle hommikune kiremine ei meeldi naabrusesse suvekodu ehitanud inimestele.

Kaheaastane Maurice elab Oléroni nimelisel saarel ning tema omanik on laulja Corinne Fesseau. Linnu naabrid aga on hommikuse kukelaulu peale teinud mitu kaebust ning Fesseau on saanud ka naabrite juristilt kirja, kus ähvardatakse kohtusse minna, kui hommikune kiremine ei lõppe.

Kuke perenaine on pärast kaebuste saamist proovinud linnu lauluindu vähendada, hoides kukke puuris, et too ei näeks esimesi koidukiiri ja ei hakkaks kirema. Ka proovis ta kanalat munakarpidega helikindlamaks teha, vahendab The Local.

Kuid noor lind jätkab väsimatult hommikuti päikese tervitamist.

Fesseau algatas petitsiooni kuke kaitseks ning üle 32 000 inimese on sellega liitunud. Oléroni saare elanikkond on natukene üle 20 000.

"Ma sündisin Oléronil ja meil on eluaeg olnud kanala, ammu enne naabrimaja ehitamist," kirjutas Fesseau petitsioonis, lisades, et naaber käib oma suvemajas vaid paar-kolm korda aastas ning ülejäänud linnaelanikud kukelaulu üle ei kurda.

Petitsioon ja kuke toetuseks korraldatud marss läbi linnakese on avaldanud loodetud mõju, sest linnapea Christophe Sueur lubas samuti asuda linnu kaitsele.