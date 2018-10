Kohalikud versus turismiarendajad: Hiiumaa luksusturismi sihtkohaks või turistidevabaks saareks?

Lääne-Eesti turismi aastakonverentsi avanud Sille Soomets ütles, et kunagi tähendas luksuslik sihtkoht midagi, mis on natuke nagu kättesaamatu. Tänapäeval tähendab luksus aga pigem seda, et sul on rohkem aega enda jaoks, vähem infot ja müra.

“Eriti Hiiumaal on kõik need asjad olemas,” põhjendas ta, miks aastakonverents seekord just Hiiu saarel toimub. New Yorgist saabunud reisieksperdi ja konsultandi Anthony Berklichi soovitus turismiettevõtjaile oli hinnata ümber Hiiumaa vihmased ilmad ja pakkuda näiteks tormivaatlejate paketti.

Unikaalne võiks tema arvates olla näiteks marja- ja seenekorjamispakett ja keegi võiks talvel tuua huvilisi jääteele matkama.

Saalitäis turismiasjalisi oleks ilmselt omavahel edasi kogemusi jaganud ja rõõmsalt üksteist kiitnud kui mitte päevajuht, karismaatiline Märt Treier poleks tõstatanud küsimuse, kas kohalikke pühapaikasid tohib välja käia turismiatraktsioonina ja kui palju hiidlased turiste saarele üldse tahavad.