"Kohe näha, et vanad sõbrad": kes hakkab Anvar Samosti kõrval Vikerraadio arvamussaadet juhtima?

Alates 9. juulist juhib Anvar Samosti kõrval Vikerraadio pühapäevast populaarset arvamussaadet Ainar Ruussaar.

Anvar Samost ja Ainar Ruussaar on sõbrad üle 20 aasta ning sellest üle poole ka koos töötanud. "Neid ajakirjanikke, kel on Ainariga võrreldav kogemus ja mälu, võib Eestis ühe käe sõrmedel üles lugeda. Sellele lisandub väga hea informeeritus. Eetris on Ainar super hea, huvitav ja kindlasti paljudes asjades ka minuga eri meelt. Saavad olema põnevad saated," usub Anvar Samost.

"Mul on hea meel naasta tagasi tegevajakirjandusse, mis ongi mu elu armastus. Samas annan endale väga hästi aru vastutusest, mille Eesti üks kuulatavamaid arvamussaateid kaasa toob," ütleb Ainar Ruussaar.

Saade "Samost ja Ruussaar" on eetris alates 9. juulist pühapäeviti kell 13.05.

Juuni algul pidi saatest lahkuma Hannes Rumm, kuna ta läks tööle välisministeeriumisse. "Ministeeriumi kommunikatsiooniametniku osalemine avalik-õigusliku kanali poliitilises jutusaates püsiva osalisena ei ole sobilik. See võib kahjustada ajakirjanduslikku sõltumatust, mida ERRi saadetelt on alust eeldada," kommenteeris toona otsust ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk.

Juunikuu kolmel pühapäeval osales külalissaatejuhina Hans H Luik. Anvar Samosti saateid Hannes Rummi ja Hans H Luigega on siiani järelkuulatud üle 240 000 korra, septembrist juuni lõpuni kuulas pühapäeviti otsesaadet keskmiselt 44 000 inimest.