Kohtla-Järve elanike haisuprobleem jõuabki Riigikokku

Teisipäeva, 28. augusti hommikuks oli rahvaalgatuse veebis antud 1027 allkirja, millele lisanduvad sajad, mis paberil kirjas. Just 1000 allkirja oli vaja, et suunata appihüüe Riigikogu menetlusse. Nimelt uuendati Rahvakogu ettepanekute tulemusel 2014. aasta kevadel Riigikogu töö- ja kodukorra seadust, mille kohaselt Riigikogu peab menetlema vähemalt 1000 allkirjaga pöördumist, mis on tehtud kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks.

Ainuüksi tänavuse juuni jooksul sai Keskkonnainspektsioon põlevkivilinnast 144 teadet haisu kohta, kuid nagu näitavad kohtlajärvelaste aastakümnete kogemused on looduskaitseametkonnad senini olnud võimetud midagi muutma.

Nii seisabki enam kui 1000 allkirja kogunuid appihüüdes tekst: „Õhusaaste ja ebameeldiv hais mürgitavad juba aastaid keskkonda ja seavad ohtu linnaelanike tervise. Aastate vältel on Järve linnaosa inimesed pidanud taluma jubedat ja lämmatavat lehka. See ei ole saladus, et peamiseks haisu allikaks on kohalikud tööstusettevõtted.”

Põlevkivilinna rahva appihüüde täielik tekst on loetav siin.

Mis nüüd 1000 allkirja kokkusaamisele edasi järgneb?