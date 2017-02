Harju maakohus ei võtnud menetlusse naise kaebust Eestimaa Loomakaitse Liidu suhtes: Padise vallas endise laagri maal väidetavalt hulkuvaid kasse toitnud ja neist ilma jäänud naine palus anda võimaluse loomadega suhtlemiseks ja tagastada talle kassipoeg-invaliid.

ELL ning veterinaar- ja toiduamet püüdsid territooriumilt kinni üle 70 hulkuva kassi, kelle omanikku kindlaks teha ei õnnestunud. Kassid olid metsikud, alatoitumuses ja haiged ning sigisid kontrollimatult.

Kohtule esitatud hagis teatas naine, et tunneb kõikide kasside emotsionaalset seisundit, psüühikat ja tervist. Kassid on hageja elu, hagejal ja kassidel on halb teineteiseta olla.

