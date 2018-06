Kohus: Tartu linna kaebus tselluloositehase eriplaneeringu algatamise kohta on ennatlik ning linnal puudub kaebeõigus

Tartu linn vaidlustas Vabariigi Valitsuse 12.05.2017 korralduse, millega otsustati algatada Viljandi ja Tartu maakonnas riigi eriplaneering puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning eriplaneeringu keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks.

Tallinna Halduskohus tagastas täna linna kaebuse läbivaatamatult, kuna kohtu hinnangul puudub Tartu linnal kaebeõigus ning kaebus on ennatlik.

Tartu linn leidis, et tehase asukoha planeerimiseks on valitud vale planeeringu liik ning sisuline tehase asukoha eelvalik tehti juba enne riigi eriplaneeringu algatamist. Linn leidis, et õigusliku aluseta riigi eriplaneeringu läbiviimine sekkub õigustamatult Tartu linna enesekorraldusõigusesse ja tehase rajamisega kaasneb ilmselgelt oluline negatiivne keskkonnamõju, mis avaldub Tartu linnas.

Vabariigi Valitsus tõi oma seisukohtades välja, et riigi eriplaneeringu algatamine ning koostamine ei riku mingil moel linna õigusi, huve ega keskkonda, kuna selle alusel puidurafineerimistehase rajamist, tingimusi ega asukohta veel ei otsustata.

Kohus leidis, et planeeringu algatamine kaebaja õigusi ei riku.

Eriplaneeringu algatamisega ei kaasne tingimata eriplaneeringu kehtestamist ja tehase ehitamist. Tartu linnal on võimalik tulevikus vaidlustada eriplaneeringu kehtestamise otsus, kui planeerimisega nii kaugele jõutakse. Tartu linnal puudub õigus nõuda avalikest huvidest lähtuvalt algatatud eriplaneeringu lõpetamist.