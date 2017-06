Kõige rohkem ehitatakse neljatoalisi eluruume

2016. aastal kasutusloa saanud eluruumidest moodustavad suurima osa ehk 28% neljatoalised eluruumid. 2016. aastal sai kasutusloa 1312 neljatoalist eluruumi.

Kinnisvaraportaal Adaur.ee kirjutab, et neljatoaliste eluruumide osakaal kogu kasutusloa saanud eluruumidest on viimasel neljal aastal püsinud 27 ja 30 protsendi vahel ehk tükiliselt on neid valminud 621 (2013) kuni 1312 (2016).

Neljatoalised eluruumid on tavapäraselt nii korterid korterelamutes, kui rida- ja paarismajakorterid või ka ühepereelamud.

Neist väiksemad ehk ühe- kuni kolmetoalised korterid asuvad valdavas enamuses korterelamutes. Nende eluruumide osakaal kasutusloa saanud eluruumidest oli 2016. aastal 54% (2584 tk). Neist ühetoalisi oli 4% (187 tk), kahetoalisi 24% (1147%) ja kolmetoalisi 26% (1250 tk).

Viie ja enamatoalisi eluruume oli 2016. aastal kasutusloa saanud eluruumidest 18% (836 tk).