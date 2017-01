Esimesest jaanuarist töötavad kõik ühistranspordi rongid Hollandis täielikult taastuva energia abil.

Projekt, panna rongid tööle taastuva energia abil, pidi alguse saama aastal 2018, kuid ideega jõuti lõpuni aasta varem.

Kokku on Hollandis üle 2200 tuuleturbiini üle kogu maa. Praegu toodab Holland piisavalt tuuleenergiat, et anda 2.4 millionile kodule elektrit.

Projekt sai valmis tänu Hollandi ühele suurimale raudtee ettevõttele NS ning säästva energia pakkujale Eneco.

Eneco kliendihaldur Michel Kerkkof ütles: “Mis teeb selle lepingu ja koostöö unikaalseks, on see, et kogu sektor väheneb tohutult CO2 jalajälge ja on eeskujuks ka teistele sektoritele.”

NS elektrirongid üksi kasutavad kuskil 1.2 billionit kWh (kilovatt-tundi) elektrit aastas. See on riigi suurimas linnas Amsterdamis peaaegu kogu elektrikasutus igas kodus. Peamiselt tuleb elekter Hollandi rongidele Belgia, Soome ja Hollandi taludest.

