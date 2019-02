„Olen taliujumise eelistest lugenud ja neid ka tunda saanud,“ räägib üks eriti innukas taliujuja, 33aastane Simo Lõo, keda ei heiduta seegi, et ta tegelikult ilma abivahendita vee peal ei püsi. „See on lihtsalt nii lahe tunne ja ma ei taha sellest ilma jääda vaid põhjusel, et ujuda ei oska. Nii et mind teatakse taliujumiskeskuses kui meest kummirõngaga,“ naerab ta.