KÕIKEHAARAV LUULEHUVI | Maaleht ajas Üllar Saaremäe Facebooki postkasti umbe, kirjutasid nii luuletajad kui kirikuõpetajad

Üllar Saaremäe võib rõõmustada - üldluulepeol esineda ihkajate arv ulatub sadadesse Foto: Anni Õnneleid

Vähe sellest, et Üllar Saaremäe e-postkast on luuletuselugejate soovidest tulvil - ka pooled 17. augusti luulepeo järgse punklaulupeo koorikohad on kahe päeva jooksul välja jagatud.