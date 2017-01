Pilt on illustratiivne.

Pühapäeval kaotas Saaremaal Sauvere kandis elav pere ootamatult pereliikme, bernhardiini tõugu koera, sest naaber arvas, et võib aiast välja luusima läinud looma õhupüssist tulistada, kuna väidetavalt olnud koer tema maa peal.

Meie Maale teadaolevalt olid ulaka koera kombed mõlemale naabrile teada ja omanikud tegid kõik, et oma bernhardiini ohjata. Peremees oli selle tarbeks ehitanud ka kõrged aiad, mis nutikat tegelast siiski ei takistanud.

Pühapäeval, kui perenaine kodust lahkus, oli koer veel elus ja kui peremees läks hiljem koera otsima, ütles naaber, et tema oli arvanud, et enne seda läks naine koera otsima. Selleks ajaks oli aga koer oma õnnetu lõpu juba leidnud. Naaber väidab, et kuna koer olevat olnud tema territooriumil, oli tal õigus looma pihta õhupüssist tulistada.

Teavitatud on ka politseid, kes on juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustanud väärteomenetlust.