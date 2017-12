Kõljala lehmade piimasaak ulatub nüüd tonnini kuus

Saaremaa edukaim piimatootja Kõljala POÜ lüpsab sel aastal esmakordselt lehma kohta üle 12 tonni piima, millise saavutuseni on Eesti ajaloos seni jõudnud vaid neli piimatootjat.

Kõljala POÜ juht Tõnu Post ütles, et sel aastal on lehmad andnud igas kuus üle tonni piima ja aasta lõpuks küündib keskmine väljalüps lehma kohta 12 500 kilogrammi kanti, kirjutab Saarte Hääl.

Möödunud aastal lehma kohta 11 660 kilo toodangut saanud Kõljala liikumine uutesse kõrgustesse sai selgeks oktoobris, kui ettevõte esimesena Saaremaa piimatootjatest ületas kümne kuuga 10 000 kilo piiri. Praeguse prognoosi kohaselt edestab üleriigiliselt Kõljala ühistut vaid Kaiu LT OÜ, mis kuulub soomlastele ja mida juhib tänavune aasta põllumees Margus Muld.

Tõnu Posti sõnul on kõrge piimatoodangu puhul kõige olulisemad asjad kvaliteetne sööt ja loomade heaolu. “Kui lähed peole, aga laual on ainult kuivanud leivakontsud, siis ma ei arva, et pidu tuleks hea,” tõmbas Post paralleele inimeste maailmaga.

Niisamuti loob loomade hea tuju ja kõrge toodangu maitsev ja energiaküllane ninaesine.