Kolm head põhjust, miks tuua lõkkepuud kokku viimasel hetkel

Miks kogenud tuletegijad tänaseid toimetusi ikka homse varna jätavad?

22. juunil Valjala maalinnas Saaremaal peetava peo korraldajad on viivitanud lõkkematerjali kohaletoomisega – et lõket enneaegu põlema ei pandaks. Kohaliku rahvamaja juhataja Anneli Kaljuste sõnul on seda varem juhtunud, mistõttu lõkke tegemiseks tarvilikud puud tuuakse üsna viimasel tunnil.

Pea viimasel hetkel tuuakse lõkkematerjal ka 23. juunil peetava Rapla jaanitule tarbeks, seda aga pigem põhjusel, et kodustest majapidamistest lõkkesse midagi kõrvalist ei toodaks.

Saaremaal Võhma külas jäi möödunud aastal jaanilõke süütamata sel põhjusel, et lind oli endale sinna varakult kokku varutud kändude ja puitmaterjali vahele pesa teinud.

Arvatavasti on pesas juba pojadki, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kohalikud otsustasid, et linnupere õnne rikkuma ei hakata ning jaanituli pandi otsa hoopis uuele ja veidi väiksemale lõkkele.