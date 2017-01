Aprilli alguses hakkavad Eesti Pank ja teised euroala keskpangad ringlusse laskma uue kujunduse ja täiustatud turvaelementidega 50euroseid rahatähti.

Uute 50euroste sujuvaks kasutuselevõtuks on oluline, et ettevõtjad uuendaksid aegsasti rahakäitlusseadmeid ja oleksid kursis rahatähe uuendustega.

Uue seeria 50euroste rahatähtede kõige silmatorkavam muudatus on samasugune, nagu oli uutel 20eurostel – rahatähe paremal serval hologrammriba peal asuv uus turvaelement läbipaistev portreeaken. Portreeaken paistab läbi ja kui pangatähte vastu valgust vaadata, on aknas näha Europe portree. Ülejäänud turvaelemendid – Europe portreed kujutav vesimärk ja hologrammriba, smaragdroheline number ja reljeefsed jooned rahatähe servadel – on samad, mis uutel 5-, 10- ja 20eurostel.

„Kõik kaupmehed peavad käibivat raha vastu võtma ja uute 50euroste vastuvõtuks on aega ettevalmistusi teha veel kolm kuud,“ ütles Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve. „Ebapiisav tehniline ettevalmistus või rahatuvastusseadme puudumine ei ole põhjus keelduda rahatähe vastuvõtmisest. Kui rahatuvastusseade on rikkis või uuendamata, saab kõikide rahatähtede ehtsust tuvastada käsitsi,“ rõhutas Roosve.

Uus 50eurone tuleb käibele 4. aprillist. Uute rahatähtedega maksmine läheb sujuvalt, kui kaupmehed uuendavad rahakäitlusseadmeid ja autentimisvahendeid. Selleks tuleb ühendust võtta seadmete tarnijatega.

Nii vana kui ka uue seeria rahatähtede turvaelementide kontrollimiseks tuleb rahatähti vaadata vastu valgust, kallutada silme ees edasi-tagasi ja kompida nende pinda. Põhjalikud europangatähtede turvaelemente tutvustavad materjalid asuvad veebilehel uuseuro.eu.

Kaupmehed saavad rahakäitlusseadmete ettevalmistamiseks abi seadmete tarnijatelt. Uute 50euroste katsetamiseks seadmetes tuleb tarnijatel ühendust võtta Eesti Pangaga.

Uue 50eurose rahatähe põhjalikumaks tutvustamiseks korraldab Eesti Pank veebruaris ja märtsis sularahakäitlejate koolitusi Tallinnas, Tartus, Jõgeval, Võrus, Pärnus, Haapsalus, Narvas ja Rakveres. Täpsema info koolituste kohta avaldame veebilehel ja erinevaid sihtrühmi teavitame e-kirja teel. Huvi korral võib Eesti Pangaga ka ise ühendust võtta.