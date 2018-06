Kolme ministeeriumi suhtes algatati tselluloositehase planeerimise asjus menetlus

Tselluloositehase vastane protsestiaktsioon Tartus. Argo Ingver

Andmekaitse inspektsioon algatas kolme ministeeriumi suhtes järelevalvemenetluse, et kontrollida tselluloositehasega seotud dokumentide registreerimata jätmist. Bürokraatliku arusaamatusena tunduval vaidlusel on tundlik sisu, sest see puudutab tselloositehase planeerimist.