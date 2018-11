KOMPROMISS | Kärdla keskväljakule püstitatakse tänavu kaks jõulukuuske

“Loodav jõulupuu sümboliseerib Hiiumaa perekonda, kelle juured ulatuvad kaugele, kuid on alguse saanud meie armsal Hiiumaal,” selgitas vallavanem Reili Rand Hiiu Lehele. “Meie jaoks on oluline iga hiidlane ja me kutsume kõiki koju.”

Neile, kellele moodsad jõulukuuselahendused ei sobi, ehitakse esimeseks advendiks Reko poe Keskväljak 9 ees kasvav kõrge kuusk. Kuuskede jõulutuled süüdatakse 2. detsembril.

Eelmisel aastal üllatas hiidlasi traditsioonilise kuuse asemel Keskväljakul paljudest väikestest kuuskedest koosnev jõulukaunistus, mis tekitas kogukonnas vastakaid arvamusi.