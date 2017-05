Koolid saavad sügisest küsida toetust köögivilja ning piima ja piimatoodete pakkumiseks

Foto on illustratiivne

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile koolikava toetuse eelnõu, millega hakatakse alates 2017/2018. õppeaastast andma toetust haridusasutustes puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete pakkumiseks ning kaasnevate haridusmeetmete elluviimiseks.

1. augustist 2017. a hakkab kehtima koolikava toetus, mis asendab senist koolipuuvilja ja -köögivilja toetust ning koolipiimatoetust.

Uue ühise koolikava toetuse eesmärk on edendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist ning soodustada tervislike toitumisharjumuste kujunemist.

Koolikava toetusega on võimalik osaliselt hüvitada puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete pakkumist ning kaasnevate haridusmeetmete läbiviimist lasteaialastele ning õpilastele.

Kehtiva koolipiimatoetusega võrreldes on koolikava toetuses muutunud piima ja piimatoodete pakkumise ühikumäära arvestamise põhimõte ning piima ja piimatoodete valik.

Kui varem oli koolipiimatoetuse ühikumäär tarbitud piima koguse kohta, siis nüüd arvestatakse piima ja piimatoodete pakkumise ühikumäär lapse kohta õppepäevas.

Toetuse abikõlblike piima ja piimatoodete valikul keskendutakse toodetele, millele ei ole lisatud täiendavalt suhkrut, rasva, soola, magusainet ega kunstlikke lõhna- ja maitsetugevdajaid. Samuti on toodete valikul arvesse võetud 2005.–2017. aastal rakendatud koolipiimakavas piima ja piimatoodete tarbimise põhilisi eelistusi ning koolikava toetusse on alles jäänud kõik enam tarbitud piimad ja piimatooted. Täiendavalt on haridusasutuste ettepanekul lisandunud hapendatud pett.

Abikõlblike puu- ja köögiviljade nimekirjas muudatusi ei ole.

Kaasnevate haridusmeetmete toetust saab edaspidi koolikava toetuse raames taotleda tegevuste elluviimiseks, mis on seotud kas puu- ja köögivilja kasvatamise, piima ja piimatoote tootmise või toitumisharjumise kujundamisega.

Kaasnevate haridusmeetmete toetuse sihtgrupiks on koolieelsete lasteasutuste lapsed ja haridusasutuste 1.–5. klassi õpilased.

Piima ja piimatoote ning puu- ja köögivilja pakkumise toetuse sihtgrupid jäävad samaks. Puu- ja köögivilja pakkumise toetuse sihtgrupiks on koolieelsete lasteasutuste lapsed ja haridusasutuse 1.–5. klassi õpilased ning piima ja piimatoote pakkumise toetuse sihtgrupiks koolieelsete lasteasutuste lapsed, haridusasutuse 1.–12. klassi õpilased ja kutsekeskharidust omandavad õpilased, kes õpivad kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis.