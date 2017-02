Neli Orissaare kooli üheksandikku jõid end eelmise reede keskpäeval tundide ajal purju ja koolikaaslased kutsusid neile politsei.

Politsei kutsumise mõttele tulnud noormees Mart (nimi muudetud – toim) rääkis Saarte Häälele, et koolivennad jõid vahetunni ajal väljaspool kooli territooriumi. Sööklas hakkas viinalõhn ninna neiule, kes end sellest häirituna tundis, ja koos otsustati kutsuda politsei.

Alkoholi, pudeli Laua viina olid poisid soetanud sünnipäeva tarbeks tegelikult Mardi enda käest. “Ma ei teadnud, et nad seda kooli ajal jooma hakkavad – ütlesid, et see on neile nädalavahetuseks,” lisas Mart.

Küsimusele, miks teatati juhtunust otse politseisse, mitte kooli juhtkonnale, vastas Mart, et kool oleks selle muidu “kinni mätsinud”.