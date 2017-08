Kõriorel saab ERMI-is kõvasti vatti, häält tegevaid pumpasid tuleb pidevalt vahetada

Timo Toots Takayuki Arai laboris. Foto: Kaader videost

Kõriorel on kahtlemata üks Eesti Rahva Muuseumi püsinäituse hitte. Eksponaat asub keelenäitusel ja huilgab täishäälikuid, kui vajutada vastavale kummipaadipumbale. 11 kuu jooksul, mil näitus on lahti olnud, on vaene orel nii kõva vatti saanud, et pumpasid on tulnud üsna mitu korda välja vahetada.