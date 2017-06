Koristaja Soomes: „Mu elu on nagu lotovõit!”

KUS NÜÜD ALLES KARJUKS! Marvi Rätteli koduakende all on koppel, kus hobused leivatüki peolt söövad.

Soome Rahvusteatris (Kansallis­teatteris) lavakoristajana töötav Hiiumaa naine pendeldab kahe maa vahet nagu paljud teised hargmaised eestlased.

„Juhan Ulfsak oli siin. Õudselt hea oli kellegagi eesti keeles rääkida.”

Marvi Rättel (50) istub Hiiumaal Emmastes oma koduhoovis. Lapselaps Maribel (4) jäi täna lasteaiast koju ja hüpleb külalastega batuudil. Ümberringi lokkab õites sirelihekk.

Aga Juhan Ulfsak polnud mitte Emmastes sirelite all, vaid Marvi teises „kodus” – Soome Rahvusteatris, mis asub Helsingis suure raudteejaama kõrval ja mida annab võrrelda Eesti Draamateatriga. Juhan Ulf­sak mängib peaosa mullu esietendunud Kristian Smedsi lavastuses „just filming”.

Helsingi teatris nad kohtusidki.

Marvi on seal koristaja. Täpsemalt – lava koristaja. „Viimane amet, mis teatris on,” täpsustab Marvi igaks juhuks.

Kas ta on heitunud, et on tähtsuselt nimekirja viimane?