KORJANDUS | Tublid tehnikamehed tahavad ära osta... Suure Kolli

Järva-Jaani Vanatehnika Varjupaiga üleskutsel on haruldase autorongi selle praeguselt omanikult äraostmiseks annetatud enam kui 1000 eurot.

Aprilli lõpul andsid Järva-Jaani Vanatehnika Varjupaiga tehnikasõbrad avalikkusele teada unikaalset leiust. Nimelt on Eestist avastatud 1980. aastate teises pooles, tõenäoliselt NSVL lennuväes kasutatud sadulveok KrAZ-257 koos 22-tonnise kandevõimega tankurpoolhaagisega margist TZ-22.

Omade hulgas hüütakse seda Suur Koll.

„Kuna oleme korjanduste abiga läbi aastate ajaloole päästnud juba 31 erilist sõidukit, alustasime ka nüüd raha kogumist,” selgitas Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi juhatuse esimees, vanatehnika varjupaiga vedajaja ja hing Tuve Kärner.

Hinnast – 3000 eurost oli 1. mai õhtu seisuga koos 1175 kokku 30 annetajalt, raporteeris varjupaiga FB külg.

Varjupaik on tänaseks kokku kogunud enam kui 450 erinevas seisundis masinat. Eksponaatide hulgas on nii autosid, busse, veokeid, traktoreid kui ka näiteks teehöövel, mitu teraviljakombaini, keevitusagregaat ning jääpuur.

Varjupaik on tuntud ka varjule võetud masinaile uue elu andmisega, näiteks on mitmessegi tuletõrjemasinasse ehitatud saun, vanad bussid aga on saanud uue elu... välilavana.

Kes soovib kaasa aidata, leiab rekvisiidid siit.