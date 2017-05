Korstnapühkijatel on tööde järg sügiseni ees

Foto on illustratiivne.

“Inimesed on targemaks läinud ja hakkavad juba märtsikuus asjaga tegelema,” ütles Meie Maale korstnapühkija Raul Kurm, kes on seda tööd teinud juba 90-ndate algusest saati.

Kurm broneerib aegu juba suve peale – augustisse ja juba ka septembrisse.

Staažikas korstnapühkija Madis Mäe tõdes, et just kevadel on õige aeg korstnapühkija kutsuda.

“Põhjus on väga lihtne – vanem ahi või korsten võib vajada remonti. Siis on suvi ees, kui ei köeta,” seletas Madis.

Pikemalt loe korstnapühkijate tööst Meie Maast.