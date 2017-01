Möödunud talvel Kohtla-Järvel kütteta jäetud ja tondilossiks muutunud Vahtra tänava 23. maja korteriomanikud said linnavalitsuselt ettekirjutuse, milles neilt nõutakse tühjalt seisva maja ohutuks muutmist. Vastasel korral ähvardab neid 10 000 euro suurune trahv.

Endine majahaldur Jelena Aleksejeva, kes − nagu mitmed teisedki korteriomanikud − oma korteri juba möödunud aastal riigile üle andis, tõdes Põhjarannikule, et seda pole sugugi lihtne teha: notarid ei võta dokumente vormistada, kui omanikul võlgu on.

“Võlgnike tõttu jäi maja kütteta ning on selge, et nad ei hakka ka seda ettekirjutust täitma,” märkis ta.

Linn kui järelevalveorgan sai päästeametilt Vahtra 23. maja kohta ettekirjutuse. Selles majas on olnud juba mitu põlengut, hoone kujutab endast ohtu ning linlased ei taha sellise naabrusega leppida. “Ja kui sinna mõni laps ronib ja temaga seal midagi juhtub, siis küsitakse kohe, miks linn sellega midagi ette ei võtnud,” sõnas abilinnapea Vitali Borodin. “Ning et seda objekti mitte käest lasta, nõuamegi me omanikelt meetmete rakendamist − muu hulgas peab tegutsema ka Riigi Kinnisvara, kes on mitme selles majas asuva korteri omanik.”