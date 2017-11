Sada, kakssada, kolmsada – loetlevad maapiirkonnas asuvad omavalitsused, kui palju inimesi käib nende valla ettevõtetesse kaugemalt tööle. Nad loodavad, et kui inimesed saaksid kohapeal elada, jääksid paljud paikseks.

Korteripõud on ka üks põhjusi, miks ettevõtjad endale töötajaid ei leia.

“Isegi kui nad leiavadki endale sobiva haridusega spetsialisti, saab takistuseks eluaseme puudumine,” tõdeb Hiiumaa valla vallavanem Reili Rand.

Kesk-Eestis asuva seitset endist omavalitsust ühendava Järva valla ühinemislepingusse on üürimajade ehitamine suisa sisse kirjutatud, kuid volikogu esimehe, endise Imavere vallavanema Jüri Ellrami sõnul ei jõua nemadki sel aastal veel riigi abi saamiseks taotlust esitada.

Omavalitsused saavad taotleda toetust üürielamute ehitamiseks. Toetust saab taotleda Kredexi kaudu nii uute üürielamute rajamiseks kui ka olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks, et võtta need kasutusele üürielamutena.