Korvamatu kahju: Norras varastati muusemist 400 viikingiaegset eset

Umbes 400 viikingite ajast pärit muuseumieksponaati pandi Bergeni ülikooli muuseumist pihta ajavahemikul 11.-13. augustini, nädalavahetusel.

"Kui me varastatud esemeid tagasi ei saa, on tegemist viimase 200 aasta kõige jubedama sündmusega Norra muuseumiajaloos," selgitas muuseumi direktor Henrik von Achen agentuurile AFP.

Enamik varastatud esemetest olid metallist ehted. Metalli kui sellise väärtus on nende puhul nullilähedane ning esemte väärtust on raske rahasse ümber hinnata.

"Hoolimata sellest, et konkreetset summat ei saa me nimetada, on tegemist suure ja hindamatu kaotusega, millel on väga suur kultuurililne väärtus," sõnas Achen.

Vargad sisenesid muuseumisse hoone seitsmedalt korruselt fassaadi korrastamiseks püsitatud tellingute kaudu. Varastatud esemed olid sellele korrusele paigutatud ajutiselt ning ootasid seal 14. augustil toimuma pidanud üleviimist kindlamasse kohta.

Esemete hoidmiseks rakendatud turvameetmed polnud aga ilmselgelt piisavad, tunnistas muuseumi direktor. Juhtumist uurib nii Norra politsei, kaasatud on rahvusvahelised politseijõud. Muuseum on avaldanud oma kodulehel varastatud esemete fotod, et neid oleks kergem leida ja raskem müüa.

Allikas: The Local