Korvpallilegend Andres Sõber taltsutab nüüd Viru-Nigulas noori hunte

Andres Sõber kohalikus spordihoones kantseldamas Viru-Nigula Hunte, kellest noorimad vaid kuuesed. Ta peab peamiseks pideva trennihimu alleshoidmist ja kasvatamist. Sven Arbet

Eesti värvikaim korvpallitreener, fööniksina tõusnud Rakvere Tarva endine liider panustab praegu sajaga Virumaa jõnglastesse. Võimalik, et just seal on homsete Eesti meistrite uus kasvulava.