Kose valla Aasta Ema Külliki Vilba: ema on ema, ka sõrmuseta

Kose valla Aasta ema 2017 Külliki Vilba leiab, et ema on ema, sõrmusega või ilma.

Selle aasta Eesti Aasta Ema valimist tumestas arutelu, kas ema suhted või nende puudumine on seotud tema hea ema rolliga.

Kose valla Aasta Ema 2017 Külliki Vilba on praeguseks juba üksteist aastat lesk olnud, peab sedalaadi arutamisi heade emade suhtes valeks, kirjutab Kose Teataja.

„Ema headust ei näita mitte see, kas ta on abielus, vaid see, kas tema lapsed on ilusasti hoolitsetud,” märgib Külliki Vilba. „Ema on ema, ka ilma sõrmus(t)eta. Üksikemad pingutavad tihtipeale veelgi rohkem, neil tuleb ju mõlema vanema eest olemas olla. Kui laps on pestud, hoolitsetud ja õpetatud, on tema ema tunnustust väärt,” on valla aasta ema kindel.

Kose valla Aasta Ema 2017 Külliki Vilba on suureks kasvatanud viis last. Lisaks on ta kümnele lapsele vanaemaks ning viiele vanavanaemaks.

Lastele on keskendunud ka tema töö – Külliki Vilba (62) on Kose Lasteaias õpetajana töötanud juba üle neljakümne aasta, olles õpetanud mitut põlvkonda kodukandi lapsi.