Vähe sellest, et hind kerkis, üleöö tekkis inimestel ka meeletu võiisu, nii et poeletid osteti tühjaks odavamast ja ka kallimast võist.

Meedia kallas omalt poolt õli tulle, kirjutades pikalt ja mahlaselt võidefitsiidist. Lisaks õpetati pea igas kanalis vahukoorest leivamäärde valmistamist (nii valmistatud võikilo hind tuleb 10 euro ringi). Jääb vaid imestada, kuidas vahukoor poeriiulitelt otsa ei lõppenud.

Võikriisi põhjuseks toodi välja, et kogu Euroopa meedias on viimasel ajal räägitud ja kirjutatud võisöömise kasulikkusest. See omakorda on pannud inimesed poes võipakkide järele haarama. Nii suurt huvi selle toote vastu ei osanud piimatööstused ette näha, muidu oleks olnud võimalik juba aegsasti piimast näiteks vähem juustu ja rohkem võid toota. Defitsiit tõstab teadupärast hinda.