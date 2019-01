KRONOLOOGIA | Kriis HKScanis on väldanud enam kui kaks aastat

Mullune streik HKScanis tekitas küll vastuolusid, kuid lõppes siiski streikijate 8% palgatõusuga ega ole juhtide sõnutsi HKScani kahjumi põhjus. Foto: Ain Liiva

Käärimine HKScani juhtkonnas on kestnud enam kui kaks aastat, ja kuna hiljuti andis kontsern taas teada kahjumi suurenemisest, on selge, et asi ei seisne Eesti tütarettevõttes ega isikutevahelistes konfliktides. Mis on HKScanis viimastel aastatel toimunud?