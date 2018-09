KROOKSUGA HEATEGU | Septembris saab nädalavahetustel elusid päästa

Kui mudakonn avitatud, on aeg kõre käsile võtta. ELF annab oma talgulehel teada, et varem Lääne-Eesti ja Pärnumaa tavaline kahepaikne juttselg-kärnkonn ehk kõre on jäänud haruldaseks sobilike elupaikade kadumise tõttu. Kõre koduks olid peamiselt rannaniidud ja -karjamaad, sest ta vajab avatud maastikku, kus on liikumisruumi, liivikuid ja sigimiseks sobilikke lompe.

„Alu karjäär Tõstamaa lähistel on üks sellistest paikadest, kus kõred on ennast sisse seadnud ning inimeste poolt tehtud hooldustööde abiga on arvukus tõusuteel. Karjääri on võsast puhastatud ja päikesele avatud. Rajatud on uusi, sigimiseks kõlblikke lompe ning parandatud olemasolevate kvaliteeti. Võsatöö pole aga veel lõppenud ja talgulistel on siinkohal võimalus kõre heaks oma abikäsi ulatada. Lisaks Alule tegutseme veidi ka ühes teises karjääris – Vatlas – kus tuleks suvistest talgutest järgijäänud oksahunnikud ära põletada. ” Nii seisab kõretalgute koduküljel.

Keda konnad ei paelu, saab talgutega avitada aga hoopis nahkhiiri.

Kõigile talgutele saab end kirja panna siin.