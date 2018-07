Kuhu sõidate? Sinna, kuhu tahan! Kõigile reisijatele ei meeldi nullpiletit lunastada

"Pakutakse bussijuhile raha, aga tema ei võta vastu. Tasuta pileti üle on kõik sõitjad meeldivalt üllatunud," ütleb Helmerand ning toob näite ka saksa turistidest, kes tahtsid Narva-Jõesuu promenaadile jalutama minna, kuid olid uudist kuuldes meeldivalt üllatunud.

"Ilmad on viletsad ja seetõttu suurt tungi pole. Paremini näeks juba nädala pärast, kuid pigem on nii, et kes on varem sõitnud, sõidab edasi," ütleb Helmerand ning lisab, et paljudes võib tasuta ühistransport ka nördimust tekitada.

Ta räägib, et kohapeal valmistas tõrkeid paari inimese suhtumine, kes arvasid, et nad ei pea tasuta sõidu korral midagi tegema ega piletit saama.

"Kuhu sõidate? "Sinna, kuhu tahan!" Siis selgitame, et kui piletit ei võta, on määratud trahv. Bussifirmale on siiski vajalik teada, milliseid liine kasutatakse," räägib Helmerand. Ida-Virumaal ei ole sõidukaardid veel kasutusel ning selle asemel väljastatakse nullpileteid.

Täieneb ka liinivõrk

Helmerand leiab, et suur osa pensionäridest on aga kindlasti tasuta sõiduga rahul ning kasutavad meeleldi võimalust hommikuste bussidega Jõhvi, Narva ja Sillamäe vahet sõita. Samuti näeb ta võimalust, et heade ilmadega hakkavad puhkajad rohkem Toilasse ja Narva-Jõesuusse sõitma. Selleks puhuks on vedajad valmis täiendavaid busse käima panema.

"Konkreetsemast liinivõrgu täiendamisest me veel ei räägi. Esmatähtis oli see, et tasuta transport hakkaks 1. juulist tõrgeteta tööle. Vaatame täituvust ning seejärel on võrgu tihendamine ning olemasoleva hoidmine lähituleviku küsimus," ütleb Helmerand.

MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus tegevdirektor Harri Lepmets toob välja, et tasuta bussisõidu suhtes on arvamusi seinast seina. Öeldakse, et tasuta sõit ei ole primaarne ning olulisem on liinivõrk.

"Lisaraha eest ongi võimalus mitte ainult tasuta sõiduks, vaid ka liinivõrgu suurendamiseks. Jälgimegi liikumist ja täituvust ning teeme plaane. Oleme suveks liine avanud ja septembri õppeperioodiks tuleb veel. Täiendame liine, kus see on põhjendatud ning nõudlus on olemas," ütleb Lepmets.