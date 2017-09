“Olen tüdinud lüpsja otsimisest. Meil pole korralikku lüpsjat olnud juba viis-kuus aastat, mitte keegi ei soovi enam seda tööd teha,” teatab Upruse talu peremees Allan Ilisson.

Oleme Valgamaal Tõrva külje all Möldre külas. Talulauda uksed on pärani, aga laut on tühi. Piimaruumis ootavad rivis lüpsiseadmed. Pensioniealine peremees on mureliku moega, kui teatab, et piimakarja likvideerimine oli suur katsumus kogu perele. 15. augustil viidi kõik lehmad minema. Mõned vasikad on veel alles, need kasvatatakse üles, seemendatakse ja müüakse siis samuti ära.