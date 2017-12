Kui tarvis, antakse jõulupuule soovitud kuju ka punase plastmasskammiga

Nii see tõepoolest on, jõulupuude kasvatamine pole miski ah-küll-ise-kasvab töö, kirjutatakse ajakirja Eesti Mets talvenumbris.

Et kuusest justnimelt jõulupuu saada, tuleb läbida pikk ja küllaltki töömahukas protsess, teab Taavi Tõnts osaühingust Picea Grupp.

Jõulukuuski kasvatab ettevõte Jõgevamaal juba kümme aastat.

Kuusel, enne kui temast piduehtes puu saab, on käia päris pikk tee. Kõigepealt läheb seeme kasvuhoonemulda, sealt taimeke kaheks-kolmeks aastaks põllule (seda nimetatakse koolitamiseks) ja seejärel, kui istik on 30–40 sentimeetrit pikk, algab valimine. Suuremast osast Picea Grupi istanduse ligi 200 000 taimest (see on ühe aasta kogus) saab kas oma või mõne eraomaniku metsamaa täiendus, aga alles pärast seda, kui tulevased jõulukuused on sealt välja võetud.

„Taim ei tohi olla pikk soolikas, kahe ladva ja tugeva külgoksaga, oksad peavad hargnema ühtlaselt,” kirjeldab Tõnts jõulupuuks sobivat kuuske.

Taavi Tõntsi käes olev punane plastmassist kamm aitab oksi kokku hoides võrasse tekkinud tühimikku kaotada. foto: Jüri Pere

Õige koonusja kuju andmiseks tuleb kuuski ka pügada ning kui hoolimata sellest kipub auk võrasse sisse jääma, tõmmatakse oksad kokku punase plastmasskammiga. Siis kasvavad oksad soovitud suunas.

Puude mahavõtmine ja pakkiminegi on omaette töö, kus heaks abimeheks on pakkemasin. Täpsemalt loe jõulupuude kasvatamisest edasi SIIT.

Igal hulgiostjal on oma värvi lindike, millega märgitakse temale meeldivad kuused ära juba pärast jaanipäeva. foto: Jüri Pere