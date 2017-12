Kuidas Eesti mees endale ehtsa jõuluvana habeme sai

Lapsed ikka sikutavad jõulumeest habemest, aga sel korral ootas sikutajat ehmatus.

„Selle poisi silmad läksid suureks-suureks ja ta sosistas teistele vaikselt: „See on päris jõuluvana”,” räägib Kuressaare mees Iivo Miil ühe nelja-aastase noorsandi üllatusest. Jõulumehe rinnuni kohev habe ei liikunud ju sinna ega tänna, oli kõvasti taadi küljes kinni.

Saaremaal suisa legendi staatuses jõulumehe habemekasv mängibki Iivo Miilile kord aastas ameti ise kätte.

Kaheksa aastat tagasi avastas ka karaokekuningana tuntud mees, et varem pruunikas olnud habe on hakanud valgemaks minema. Hea habemekasvuga mees arvas, et laseb sel veidi rahus pikeneda ja vaatab siis, kuidas parra ilu paistab. Kasvas mühinal.

Nüüd oli edasine selge. Kui Miil oli varem vaid tuttavatele jõulumeest teinud, siis sellist väärtust avalikkusega mitte jagada oleks olnud puhas patt.