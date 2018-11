Kuidas Eesti otsus vallandas NSV Liidu lagunemise

Argo Ideon argo.ideon@maaleht.ee RUS

Toetusavaldus Ülemnõukogu rahvasaadikutele, eriti Indrek Toomele. Rahvusarhiiv

1988. aasta sündmustes osaleja, endine riigikohtunik Tõnu Anton ütleb, et Toompeal 30 aasta eest vastu võetud suveräänsusdeklaratsiooni valmistati ette aruka ettevaatlikkusega, kuid täie mõistmisega, millised on riskid ja kui prognoosimatu on Moskva reaktsioon.