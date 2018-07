Kuidas eristada turul eestimaist: ilmuta leidlikkust ja luureandi

Kätte on jõudnud aeg, mil turult leiab peaaegu kõiki puu- ja köögivilju, mida vaid soovida oskad. Lettidele on jõudnud ka Eesti tooted, kuid enamasti on need kallimad kui importkaubad. Nii maksid kodumaised tomatid Tallinna Keskturul nelja euro ringis kilogramm, importtomatid enamasti 1,50. Kodumaised mustad sõstrad maksid 4,90 €/kg, Poola sõstrad 2,80. Väga kallid on ka kodumaised porgandid, mille kilohind on seitse-kaheksa eurot.