Kukruse mäe teisaldamine võib ära jääda

Mullukevadises intervjuus rääkis Eesti geoloogiateenistuse direktor Alvar Soesoo, et geoloogiateenistusel valmib peatselt arvamus Kukruse mäe ümberpaigutamise kohta: “Meie parimad asjatundjad tegelevad poolt- ja vastuargumentidega, et saada selgust, kas sellises raha kasutamises on ka midagi mõistlikku. Praegu saan öelda, et me ei ole näinud neid argumente, mis sunniksid seda mäge lahti võtma ja uuesti üles ehitama.”

Soesoo sõnul on selge, et Kukruse mäe puhul on tegemist keskkonnaohtliku objektiga, küll aga ei saa praeguste andmete põhjal kindlalt väita, et tegemist on kõige kõrgema, A-kategooria ohtlikkusastmega objektiga.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnatehnoloogia osakonna juhataja Birgit Parmas ütles, et geoloogiateenistusest on neile jõudnud ühtmoodi arvamus, mõned teised eksperdid on aga seisukohal, et mäge ikka peaks liigutama.

Põlev Kukruse tuhamägi eritab mürgist suitsu. Foto: Raivo Tasso