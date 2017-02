Kukruse memmest sai ERMi blogilugejate lemmik

Eesti Rahva Muuseum 14.10.16 Foto: Anni Õnneleid

“Täna on ERMi blogi sünnipäev. Esimese juubeli puhul on paslik teha vahekokkuvõte ning alustuseks rääkida arvudest,” kirjutab koguhoidja Siret Saar postituses, mis kannab pealkirja “Käed on kirjutamiseks, silmad lugemiseks. Eesti Rahva Muuseumi blogi — 5!”