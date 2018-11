KÜLA IGA TORMIGA ELEKTRITA | Elektrilevi tunnistab, et liin on hooldamata

Liinivõrgu eest vastutav OÜ Elektrilevi teatas, et rike tekkis laupäeva õhtul ja lahendati sama päeva õhtul, mõjutatud kliente oli 14.

Nii nagu kuu aega tagasi, eelmise tormi ajal, oli seegi kord põhjuseks tuulega liinile langenud puu.

Kohalikud elanikud teatasid eelmise katkestuse järel Hiiu Lehele, et Ristna-Heinamaa ja Tammeselja kinnistute vahel olev rippkaabel kulgeb puuokste vahel ja on vaevu nähtav.

Lehe küsimusele, kas liini olukord on kooskõlas OÜ Elektrilevi kehtestatud 0,4–20kilovoldise võrgustandardiga või on see ettevõtte tegemata töö, vastas ettevõtte kommunikatsioonispetsialist Peeter Liik.

“Uurisime olukorda ja vastab tõele, et kõnealune liin vajab täiendavat hooldust,” ütles Liik. Ta lubas, et liini täiendav hooldus võetakse plaani esimesel võimalusel ja kutsus kinnikasvanud liinidest teada andma.