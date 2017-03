Külaelanike raske valik: kas autolavka või president?

Eile alustas president Kersti Kaljulaid ringsõitu mööda Valgamaad.

"Neljapäeviti kell veerand kaks käib meil autolavka. Jumal tänatud, et see veel käib. Aga nüüd kuulsime, et president kohtub täpselt veerand kaks külaseltsi inimestega. Meil ei olegi siin külas kunagi nii kõrget isikut käinud, peab ikka presidendi üle vaatama," lubavas Ene, Leida, Heldur, Saima, Heljula ja Helvi.

Presidendi visiidi üle kohalikud rõõmustavad. "Positiivne on, et president siia üldse tuli ja tunneb huvi, kuidas väikesed külad elavad," ütleb Saima.

President Kersti Kaljulaid on sel neljapäeval ja reedel ringsõidul Valgamaal, kus ta kohtub vabakonna esindajate, ettevõtjate ning omavalitsusjuhtidega.

Riigipea alustas ringsõitu neljapäeval Taageperas, kus ta kohtus külaseltsi liikmetega. Taagepera külaseltsi loomist ajendas elanike soov arendada oma kodukohta, muuta külaelu aktiivsemaks ja säilitada rahvakultuuri. Taageperast suundus president Kaljulaid ettevõttesse Ritsu, kus projekteeritakse ja toodetakse palkmaju, mida on aastate jooksul eksporditud 40 riiki.

President Kaljulaid külastas neljapäeval ka Tõrva Avatud Noortekeskust, kus ta kohtus Valgamaanoorsootöö eestvedajatega. Noortekeskusest suundus riigipea pereettevõttesse Puide Talu, mis tegeleb põhiliselt teravilja kasvatamisega ning sertifitseeritud seemnete paljundamise ja müügiga. Õhtul külastas Vabariigi President Tehvandi spordikeskust, kus räägiti piirkonna turismi arendamisest.

Reedel külastab president Pääsukese lasteaeda Valgas, mis kasutab juba üle kümne aasta keelekümblusmetoodikat ning sai eelmisel aastal ka sihtasutuselt Innove keelekümbluse kvaliteediauhinna. Kohtumisel Valka Kunstikooli ruumides räägitakse Valga-Valka koostööst. Samuti kohtub president Valgamaa kohaliku omavalitsuse juhtidega.