Külaelanikud ei taha sadamasse tuugenit

Mustjala valla Pahapilli küla elanikud on mures Varese sadama arendaja Harry Raudvere plaani pärast püstitada sadamasse võimas tuulegeneraator.

“Tahame saada arendaja Harry Raudvere vastuseid, mis plaanid tal Varese sadamaga täpselt on ja miks tal nii suurt ja võimsat, 2,5-megavatist tuulegeneraatorit tarvis on,” ütles Pahapilli külavanem Krista Saarna Saarte Häälele. “Päris mitu elamut asub kavandatavale tuulikule liiga lähedal – lähemal kui 300 meetrit.”

“Praegu näeb meie külakogukond, et arendaja põhiline eesmärk on püstitada sadamasse elektrituulik,” tõdes külaelanik Tiit Vimberg. “Me ei mõista aga, miks on sadamasse, inimeste elamute lähedusse vaja nii võimsat, 2,5-megavatist tuulikut?”

“Kas tõesti ei näe keskkonnaamet ja vallavalitsus siin mingit probleemi ja võimalikke mõjusid?” imestas Vimberg. Tema sõnul oleks naiivne arvata, et nii võimas tuulik ei põhjusta erilist mürareostust, rääkimata visuaalsest reostusest.