Külaliikumise küsitlus: postkontorite sulgemine vähendaks postiteenuste kättesaadavust kodukohas

“Valdava enamiku vastajate meelest tooks postkontorite sulgemine kaasa ennekõike postiteenuste kättesaadavuse vähenemise nende kodukohas. Sel arvamusel oli 80,4% vastajaist,” vahendas Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk.

“Vastajad pakkusid postkontoritele ka alternatiive: postipunktid või postiteenustega seotud kauba müük kohalikes kauplustes, postipunkt raamatukogus, mitmed vastajad nägid alternatiivina ka pakiautomaate,” vahendas Habakukk. “Rõhutati ka kojukande olulisust, postiljoniga suhtlemist ja pakuti välja, et postiljon võiks ka kirju ning pakke kaasa võtta. Üks vastaja pakkus ka välja, et külade vahel võiks käima panna postibussi - see sõidaks kindlal ajal nädalas läbi küla ja inimesed saavad selle abiga oma asjad aetud, peavad lihtsalt selle kindla kuupäevaga arvestama.”

Habakuke sõnul on kõige olulisem, et inimesed ei jääks muutuste tuules olulise teenuseta. "Postkontori või postipunkti asukohast olulisem on see, et vajalikud teenused oleksid inimesele tema kodukohas kättesaadavad," rõhutas ta.