Külapoiste nutikas jõuluräpp: poodides on paanika ja valitseb kaos

VESIKAS - JÕULUERI

sa tead, et on jõulud, kui ahjus on siga

pannil säriseb kapsas ja tuba täis on kisa

kui kirikutes uku, ott ja maarja tuuritavad

ja mitmendat nädalat päkapikud kummitavad

kui kordamööda kimbutavad köha ja nohu

ning tv3'st jookseb jälle "üksinda kodus"

kui maja ette lendab vana hea mereröövel

nii päeval kui öösel nii, et väriseb mööbel

kui elutuppa tekkinud on kusagilt kuusk

ning trepikotta eksinud on kellegi suusk

kui sügavkülmas sülti ootab poolene viin

ja soki külge kleepunud on mandariiniviil

kui poodides on paanika ja valitseb kaos

ning ootusärevuses süda kiiremini taob

siis tead, et on jõulud ja et kohe on kohal

kaua oodatud jõulumees, kotis igasugu kola!

Samas saab Youtube vahendusel kuulata jõuluräpi vähe vanemat versiooni aastast 2015.