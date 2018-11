Külarahvas juhib maantee halvale olukorrale tähelepanu põllugaleriiga

Soolu külas elava ettevõtja Viivika Orula eestvedamisel avatakse 5. detsembril Oru–Soolu–Jalukse ringtee ääres põllul galerii esimene näitus. Välja pannakse Vendo Jugapuu suuremõõtmelised fotod.

„Kunstiga võitleme teeolude parandamise eest,” ütles Orula Lääne Elule. „Las inimesed tulevad näitust vaatama, siis näevad nad ka seda, millise tee ääres me elame. See riigitee on meie valulaps,” lisas ta.