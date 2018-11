Külavanem: keegi peab külas ohjama kriisiolukorda, kui möllab torm või kaob elekter

"Haldusreformist möödunud aasta jooksul on vallavalitsused ja volikogud tegelenud peamiselt valla juhtimisstruktuuride korrastamisega ja uute õigusaktide vastuvõtmisega. Valdade äärealade külade tavalise inimese jaoks on avalike teenuste kättesaadavus ja kohalikus omavalitsemises osalemine järjest ebamäärasem," rääkis Kuningas.

Kodukant viis septembri alguses oma võrgustikus läbi küsitluse haldusreformi tagajärgede kohta. Küsitlusele vastasid rohkem kui saja küla esindajad üle Eesti.

63% vastanuist oli arvamusel, et külaelu on pärast haldusreformi muutunud ning enamik leidis, et see on muutunud keerulisemaks. "Kurdeti infosulgu, kardetakse traditsioonide hääbumist, ääremaastumist, identiteedi kadu. Kodukoha nime jätkuvus on paljudel juhtudel traditsioonide oluline osa, kui kaob nimi, võib kaduda ka traditsioon ja ühendav identiteet," rääkis Kuningas.

"Paljudes uutes valdades puuduvad aga siiani mehhanismid, mis võimaldaksid kogukondi kaasata ja küla huve esindada. Nimelt ei ole kõigis valdades siiani vastu võetud isegi külavanemate statuuti, mis võimaldaks küla esindajat legitiimselt valida," rääkis Kuningas. "Võib ju küsida, et milleks on külavanemat üldse vaja? Aga seetõttu, et reformi järgselt vallamaja aknast välja vaadates enam valla piire ei hooma," nentis külavanem.

"Küla aga vajab järjest enam esindajat, kes oleks õigustatud ja kohustatud vahendama informatsiooni küla ja valla vahel," rõhutas Kuningas.