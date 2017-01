Külavanematel tuleb senisest enam koonduda ning ühiselt hakata külakogukondade õiguste ja võimaluste ees seisma – - see oli olulisim mõte, mis jäi kõlama möödunud laupäeval toimunud Eesti Külavanemate Suurfoorumil.

Külade turvalisus, haldusreform, kohalike omavalitsuste valimised, kogukonna koostöö, seadusandlus – need olid teemad, mille üle foorumil mõtteid vahetati ja mille kohta asjatundjatelt infot ja nõu saadi. Põletavaim teema oli haldusreform, mis puudutab pea kõiki külakogukondi ja kus külarahvas seni pole saanud määrava tähtsusega kaasarääkijaks. "On ilmselge, et uutes volikogudes, ka peale sügisesi kohalike omavalitsuste valimisi, jäävadki külad vaid väheolulisteks “taustahäälteks”, kui nad end ise otsustajate hulka ei nõua," rõhutas külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk.

Eestis on ligikaudu 4000 küla ning neist 1171-l on oma külavanem - ühtseks koondatuna on külavanemad jõud, kelle hääl ka poliitilistes otsustes ja seadusloomes kaasa räägib. Külaliikumine Kodukant ongi läbi viimas nii külavanemate andmete uuendamist kui ka nende koostöö tõhustamise toetamist: foorumi järgselt moodustatakse Kodukandi juurde külavanematest mõttekoda, kodulehel www.kodukant.ee on kõigil külavanematel võimalik liituda ühise infolistiga, mille kaudu saab vajalikku ühisinfot nii hankida kui ka levitada.

Ühtlasi käivitab Kodukant EAS-i toel külavanemate statuudi uuendamise protsessi, et saaks konkreetsemalt määratletud nende töö iseloom ja vorm kohalikes omavalitsustes.

Külavanemate järgmine suurem olulise tähtsusega kokkusaamine toimub Eesti Külade Maapäeval 4.-6. augustil 2017 Vana-Võidus.