Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle ministeeriumi teenetemärgid.

„Teenetemärkide jagamine on üks viis, kuidas tunnustada maaelu edendajate hindamatut pühendumust ja saavutusi,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Maaelu püsib just tänu eesmärkidele pühendunud inimeste ettevõtmistele ning tänasel pidulikul Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel on au tänada 2016. aasta silmapaistvamaid maaelu edasiviijaid.“

Maaeluministeeriumi teenetemärgid antakse üle kahes kategoorias: kuldne ja hõbedane. Tänavu anti üle üks kuldmärk ja viisteist hõbemärki. Kuldne teenetemärk antakse silmapaistvate teenete eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse edendamisel. Hõbedane teenetemärk antakse eduka tegutsemise eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse edendamisel.

Kuldne teenetemärk

Raul Rosenberg – Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees alates 2002. aastast, kes alustas parimate taimekasvatajate, lihaveise- ja piimakarjakasvatajate ning maamajanduseriala õpetajate ja õpilaste tunnustamise traditsiooni.

Hõbedane teenetemärk

Külli Annamaa – Eesti Taimekasvatuse Instituudi Geenipanga juhataja, põllumajandusliku kutsetegevuse edendaja.

Malle Järveoja – Põllumajandusameti Põlva Keskuse juhataja, kes on teostanud Põlvamaa seemnete valdkonna kontrolltoiminguid alates aastast 1978.

Viive Kaarna – Põlvamaa Veterinaarkeskuse peaspetsialist, kes on kogu oma tööelu jooksul seisnud Eesti inimeste lauale jõudva toidu puhtuse ja kvaliteedi eest.

Riina Kalda – Kalamajandi Carpio omanik, kalakasvajataja ja vesiviljeluse populariseerija.

Lilia Kulli – Pika staažiga hinnatud taimekasvatuse konsulent Raplamaalt, keda on kahel korral valitud aasta parimaks konsulendiks.

Malle Mägi – Saaremaa Lihatööstuse peatehnoloog, kes on andnud oma tegevusega suure panuse Eesti toidukultuuri ning sektori arengusse.

Marika Mänd – Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekaitse osakonna juhataja, kelle laiem uurimisvaldkond on tolmendajad.

Peeter Padrik – Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu labori juhataja, kelle initsiatiivil on välja arendatud Baltikumi kõige omanäolisem, tänaseks Eestis ainus tegutsev kaasaegne veiste seemendusjaam Kehtnas.

Gustav Põldmaa – Põllumajandusettevõtja, kelle ettevõtted on Laekvere ja Väike-Maarja valdade olulisteks tööandjateks alates 1993. aastast.

Kertti-Airin Pärli – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori asetäitja, kelle juhtimisel on välja töötatud finants- ja juhtimisarvestuse süsteem, mille täpsus on organisatsioonile olnud keerulistel aastatel toeks.

Toivo-Mart Rebane – Põllumajandusettevõtja, kes osaleb aktiivselt Järvamaa Põllumeeste Liidu tegevuses ja on oma tööd alati südamega teinud.

Ivar Rosenberg – Mahetootja, kes on Eestimaa Talupidajate Keskliidu silmapaistev koostööpartner ja maaelu edasiviija.

Meelika Sander-Sõrmus - Äripäeva põllumajandusajakirjanik, kuukirjade Põllumajandus ja Metsamajandus toimetaja ning veebiportaali Põllumajandus.ee juht.

Ester Tammis - Suure osa Kodukant Hiiumaa projektide ideede autor ja eestvedaja, kes on ka aktiivne osaleja Hiiumaa LEADER tegevusgrupi töös.

Mati Tõnismäe – Maaeluministeeriumi maaparanduse ja maakasutuse büroo juhataja, kelle initsiatiivil astus Maaparandajate Selts Vihmutuse ja Drenaaži Rahvusvahelise Komisjoni liikmeks.

Parimad karjakasvatajad

Samuti kuulutas Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) välja parima piimakarjakasvataja ja lihaveisekarjakasvataja. 2016. aasta parim piimakarjakasvataja on Margus Muld Kaiu LT OÜ-st ning parimad lihaveisekarjakasvatajad Silja ja Sulev Trahv Küüniniisu talust Valgamaalt.