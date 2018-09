Kullid ründavad taas kodukanu. Miks just praegu?

“Kanakulli viib kanajahile nooruse uljus ja toidunappus,” võtab vastuse lühidalt kokku Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi teadur, Marko Mägi.

Paarkümmend aastat tagasi langes kanakulli arvukus kiiresti, kuid on käesoleval sajandil püsinud u 500 pesitseva paari juures. Kanakull on pigem metsalind ja seepärast ei ole tema nägemine igapäevane; isegi röövlinnu-uurijatel õnnestub teda harva silmata. Nimele vääriliselt on nende saagiks looduses elavad metsakanalased. Suve teisel poolel ja sügisel kipuvad aga mõned kanakullid kodukanasid murdma ja võivad soodsa toidulaua/lao juurde pikemalt paikseks jäädes märkimisväärset majanduslikku kahju põhjustada.

Ühest küljest võiks kanade omanik rõõmustada avanenud võimalusest heita pilk selle haruldase röövlinnu ellu, kuid ilmselt ei paku see palju lohutust. Ühe kana kaotamist ei pandaks ehk väga pahaks, kuid sageli kipuvad sellised murdmised üha korduma ja jultunud kanakullid ei pruugi inimese huvidest sugugi hoolida.

Foto: Iosto Doneddu, Wikimedia

On teada juhuseid, kus muidu suhteliselt erakliku metsaeluga isend sügisel pidevalt majapidamise lähistel puuoksal istub, rahulikult kanalal silma peal hoiab ja ei lase end sugugi inimestest häirida. Vähemalt mitte seni, kuniks häiring ei ole otse kanakulli vastu suunatud. Kuid ka neil puhkudel ei pruugi kanakull kanasid peast heita ja on tagasi oma varitsuskohal peagi pärast hirmutamist. Kes on need linde kimbutavad isendid ja miks nad just sügisel aktiivsemaks muutuvad?

Siinkohal on sobilik tsiteerida Eesti Looduses (Nellis ja Lelov 2005/3) ilmunud artiklit: