Külm õhk liigub Venemaalt Euroopasse, Soome laht toodab Eesti kohale lume- ja lörtsipilvi

Venemaa pealinna Moskva jaoks on üsna ebatavaline, et kõrgrõhkkonnaga kaasas käiv kuiv külm saabub varem kui esimene korralik lumesadu, aga sel aastal just niimoodi juhtus.

Lähipäevil on külm tungimas ka Euroopa lääneserva, aga seda juba uue Skandinaavia ja Soome kohal tugevnenud kõrgrõhkkonna toel. Kõrgrõhuala nihkub aeglaselt lõuna ja edela suunas ning selle servas levib külm Läänemeremaade kohalt üle Euroopa südame Briti saarteni. Samal ajal ulatub Kesk-Euroopani Vahemerel tegutsevate madalrõhkkondade niikus ning Kesk-Euroopa mäed saavad lähipäevil lumelisa. Maapinna lähedal sajab läbisegi vihma ja lörtsi. Ööd ja hommikud on miinuskraadides ning teed libedad.

Eestis on täna (19.11.2018) külmenenud õhumassi all lume- ja lörtsipilvi tootmas Soome laht, mis merevee niiskuse kirdetuule abil sisemaale kannab. Saabuval ööl (20.11.2018) langeb õhutemperatuur suuremas osas Eestis miinuspoolele ja jääb sinna mandri lõunaosas ka päeval. Sajuvõimalus väheneb ja tuul pöördub järk-järgult läände.

Järgnevad päevad on kõrgrõhkkonna servas suurema sajuta ning õhumass meie kohal läheb veidi pehmemaks. Nädala lõpp võib tuua ilmamuutuse sajusema ja külmema ilma suunas.

Allikas: Riigi Ilmateenistus